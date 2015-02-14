«الصحة» تدرس تعديل قرار تسعير الدواء

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، إنه يجري حاليًا داخل الهيئة الاستشارية العليا للدواء وبتمثيل الجهات المختصة، دراسة تعديل قرار تسعير الدواء، وتنفيذ إجراءات إصدار قرار تنظيم تسجيل الأدوية البشرية، وقرار تسجيل مستحضرات التجميل.

وأضاف «عدوي»، خلال افتتاحه مصنع «AUG PHARMA» للأدوية بمدينة 6 أكتوبر، السبت، أن المصنع سيساهم في توفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري بأسعار مناسبة، كما أنه يمثل تجسيدًا حقيقيًا للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن أنه إضافة ملموسة لرصيد الاستثمار الدوائي في مصر.

وتابع: «إنشاء مثل هذا المصنع على أرض مصر خير دليل على استقرار وصمود الاقتصاد المصري»، موجهًا نداءه لجميع الشركات المحلية والعالمية، بأن تستكمل عجلة استثماراتها في مصر تأكيدًا منها على صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الراهنة، وإثبات قدرته على تخطي الصعوبات التي تواجهه.

وأعرب «عدوي» عن سعادته بإقامة هذا المصنع لما سوف يساهم به في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة وأحدث آليات إنتاج الدواء، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على تطوير القطاع الصحي والدوائي في مصر، بحيث يلمس المواطن ذلك التطور بشكل عملي، من خلال توفير الدواء الآمن والفعال له، بتكاليف لا تثقل كاهله، مع دفع عجلة الاقتصاد، وتشجيع الصناعة الوطنية.