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سفير مصر بتايلاند يتلقى برقيات عزاء في ضحايا الإرهاب بسيناء

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قال إسماعيل خيرت، سفير لدى مملكة تايلاند، إن السفارة المصرية تلقت رسالة تعازٍ وتضامن موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح من رئيس وزراء مملكة تايلاند، برايوت شان أوتشا، أعرب خلالها عن أسفه لتعرض مصر لحادث إرهابي مساء 29 يناير في شمال سيناء، وعن تعازيه وتضامنه الشخصيين وتعازي وتضامن التايلاندية مع الحكومة والشعب المصريين، وإدانة بلاده الصريحة لأعمال العنف والإرهاب، مؤكدًا استعداد تايلاند العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأوضح «خيرت» أن السفارة تلقت أيضًا رسالة تعازٍ مماثلة موجهة إلى سامح شكري، وزير الخارجية، من نظيره التايلاندي، تاناساك باتيماراجورن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مشيرًا إلى أن رسالتي التعازي والتضامن الصادرتين عن القيادة السياسية التايلاندية ووزارة الخارجية تأتيان تأكيدًا على عمق وقوة الروابط التي تربط ما بين البلدين، وكذلك كرسالة إضافية واضحة وصريحة بأن المجتمع الدولي يرفض العمليات الإرهابية التي تتم في مصر وأنه يدعم الشعب والحكومة المصريين في مواجهتهما للإرهاب.

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