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زوجة وبناتها يدعين اختطافهن للحصول على فدية من الزوج ببني سويف

  • مصر
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كشفت مديرية أمن بني سويف، لغز اختفاء أم وبنتيها، وتلقي زوجها رسالة على هاتفه المحمول باختطافهم وطلب فدية 200 ألف جنيه لإطلاقهم، حيث تبين أنهن هربن إلى الإسكندرية، وادعت الزوجة اختطافهن لتسديد ديونها المتراكمة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن بني سويف، قد تلقى تلقى بلاغًا من اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي «أحمد ف.»، موظف بشركة المصرية للاتصالات، تلقى رسالة من مجهولين عبر هاتفه المحمول تتضمن طلب دفع فدية مقدراها 200 ألف جنيه لإعادة زوجته «غادة. م.»، ونجلتيه نورهان، 16 سنة، وآلاء، 13 سنة، واضاف الزوج في بلاغه بأن زوجته خرجت مع نجلتيه لشراء احتياجات المنزل ولم يعدن منذ يومين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية، والعميد خلف حسين، رئيس البحث الجنائي، والمقدم مصطفى منتصر، رئيس البحث الجنائي، وتبين أن الزوجة كانت تمر بضائقة مالية وعليها ديون نتيجة قيامها بعدد من المشروعات الفاشلة، وأن نجلتها الكبرى تعرفت على شاب من الإسكندرية يدعى «أحمد. ه»«، وعدها بالزواج، وأن والدتها عندما علمت بذلك اصطحبت بنتيها إلى الإسكندرية وأقاما في شقة أحضرها لهم الشاب، وقامت الزوجة بإرسال رسالة إلى الزوج عبر المحمول بأنهم تم خطفهن، ويطلب الخاطفون فدية 200 ألف جنيه.

وبتقنيين الإجراءات ومتابعة الرسائل وموقع الفيس بوك الخاص بالابنة الكبرى والأم، تبين أنهن سافرن إلى الإسكندرية، فتم إرسال مأمورية بقيادة النقيبين أحمد عبدالعظيم، وأحمد شحاته، معاوني مباحث قسم بني سويف، وداهما شقة الشاب بمنطقة سيدي بشر، وتم ضبط الزوجة وبناتها والشاب، واعترفت الزوجة بانها اختلقت قصة الاختطاف الخطف بسبب الديون التي تهددها بالحبس، ورغبتها في تزويج نجلتها للشاب الذي تعرفت عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لتتولى التحقيق.

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