أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

نجل «الشاطر» بعد خروج والده لإجراء فحوصات: «دعواتكم»

  • مصر
  • 6
Google+ Print

طالب حسن خيرت الشاطر، نجل القيادي الإخواني، خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، متابعيه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بالدعاء لوالده.

وكتب الشاطر على حسابه الشخصي على «تويتر»، ظهر السبت، تغريدة من كلمة واحدة: «دعواتكم».

كانت مصادر أمنية أكدت أن المستشار هشام بركات، النائب العام وافق على خروج خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، المحبوس بطرة على ذمة عدة قضايا، إلى مستشفى المنيل الجامعي، لإجراء فحوصات طبية.

ولم توضح المصادر تفاصيل حالة خيرت الشاطر الطبية، أو الفحوصات التي سيجريها نائب مرشد الجماعة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية