نجل «الشاطر» بعد خروج والده لإجراء فحوصات: «دعواتكم»

طالب حسن خيرت الشاطر، نجل القيادي الإخواني، خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، متابعيه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بالدعاء لوالده.

وكتب الشاطر على حسابه الشخصي على «تويتر»، ظهر السبت، تغريدة من كلمة واحدة: «دعواتكم».

كانت مصادر أمنية أكدت أن المستشار هشام بركات، النائب العام وافق على خروج خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، المحبوس بطرة على ذمة عدة قضايا، إلى مستشفى المنيل الجامعي، لإجراء فحوصات طبية.

ولم توضح المصادر تفاصيل حالة خيرت الشاطر الطبية، أو الفحوصات التي سيجريها نائب مرشد الجماعة.