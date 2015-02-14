مصرع 3 أطفال في حوادث متفرقة بالمنوفية

لقي 3 أطفال مصرعهم بمحافظة المنوفية، السبت، في حوادث متفرقة، ما بين غرق وتصادم وسقوط من أعلى سلم، تم نقل الجثث إلى مستشفيات المحافظة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع 3 أطفال في حوادث مختلفة بمراكز المحافظة.

حيث تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمصرع آلاء إيهاب أنس، 3 سنوات، غرقًا عقب سقوطها داخل ترعة العطف بقرية كفر ميت سراج التابعة للمركز، والمارة أمام منزلها أثناء لهلوها،حيث سقطت في الترعة ولقيت مصرعها في الحال، وتمكن الأهالي من انتشال جثتها.

كما تبلغ لمركز الشهداء بمصرع ياسمين محمود حامد، 4 سنوات، أثناء عبورها الطريق بقرية نادر، صدمها جرار زراعي بدون لوحات وفر هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما لقي محمد عبدالحفيظ قشطة، 6 سنوات، مصرعه بقرية جزيرة الحجر بمركز الشهداء، إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل، وتم نفى الشبهة الجنائية وتولت النيابة التحقيق.