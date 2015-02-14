أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إبطال مفعول عبوة بدائية بميدان أبو المحاسن الشاذلي في الجيزة

  • مصر
  • 8
Google+ Print

أبطل خبراء مفرقعات الجيزة، صباح السبت، مفعول عبوة بدائية الصنع، عُثر عليها بميدان أبوالمحاسن الشاذلي، بمنطقة العجوزة.

تلقى اللواء مجدي الشلقامي، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغاً بالاشتباه في جسم غريب، خلف فندق النبيلة بالعجوزة.

وانتقل العقيد إبراهيم حسين، وكيل مفرقعات الجيزة، إلى موقع البلاغ، وفرضت أجهزة الأمن كردوناً أمنياً، وتبين أن الجسم عبارة عن عبوة بدائية الصنع، مكونة من كارتونة ومنبه و3 بطاريات ومفجّر، وتحتوي على مادة بارودية.

وفجّر فريق المفرقعات العبوة باستخدام مدفع مياه، وأخطر اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، بالواقعة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية