إبطال مفعول عبوة بدائية بميدان أبو المحاسن الشاذلي في الجيزة

أبطل خبراء مفرقعات الجيزة، صباح السبت، مفعول عبوة بدائية الصنع، عُثر عليها بميدان أبوالمحاسن الشاذلي، بمنطقة العجوزة.

تلقى اللواء مجدي الشلقامي، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغاً بالاشتباه في جسم غريب، خلف فندق النبيلة بالعجوزة.

وانتقل العقيد إبراهيم حسين، وكيل مفرقعات الجيزة، إلى موقع البلاغ، وفرضت أجهزة الأمن كردوناً أمنياً، وتبين أن الجسم عبارة عن عبوة بدائية الصنع، مكونة من كارتونة ومنبه و3 بطاريات ومفجّر، وتحتوي على مادة بارودية.

وفجّر فريق المفرقعات العبوة باستخدام مدفع مياه، وأخطر اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، بالواقعة.