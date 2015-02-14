«حماية المستهلك» يحيل قنوات فضائية للنيابة: التهمة إعلانات مضللة

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية مجهولة المصدر غير المسجلة بوزارة الصحة، لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، موضحا أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد بتضررهم من شراء منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أي فائدة طبية.

وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه في إطار خطة الجهاز الهادفة لحماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ24 ساعة، وذلك من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 8 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، مشيرا إلى أن الجهاز كان قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة أن الصحة أكدت أن المنتجات (أدوية بشرية ومستحضرات تجميل) غير مسموح بتسجيلها ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.

وبينّ «يعقوب» أنه تم إحالة قنوات «بيروت أفلام، والمصارع، والحلبة، ودبليو.دبليو.إى» للنيابة العامة لقيامهم ببث إعلان على شاشاتها عن منتج كريم (ROK ROCKET) بإدعاء قدرته على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال وأنه منتج ليس له أية أثار جانبية، فيما أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة.

كما تم رصد قيام قناتي «المصارع، وبيروت أفلام» بالإعلان عن منتج VIP جيل بإدعاء أن المنتج مستخلص من مكونات طبيعية ويعمل على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال، وهذا على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بها.

كما أشار «يعقوب» إلى أنه تم رصد قيام قناة «البيت بيتك» بالإعلان عن منتجات أقراص (فيا أناناس) للتخسيس وزيت شعر (صن برست) لعلاج الصلع، وكريم أعشاب (هيربال كريم) لعلاج آلام العضلات والمفاصل، بإدعاء أن هذه المنتجات تحتوى على الخصائص العلاجية المعلن عنها، وذلك على خلاف الحقيقة، حيث تبين من إفادة وزارة الصحة بأن كافة المستحضرات غير مسجلة بالوزارة.

وتم أيضا رصد قيام قناة «مصر سينما» بالإعلان عن جهاز باسم (Relax and Tone) من انتاج شركة (MH GROUP)، بإدعاء أن هذا الجهاز يقوم بإزالة الدهون والترهلات والسيليوليت ويعالج آلام الفقرات بالرقبة والكتفين، بينما أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم الإفراج عن المنتج المذكور من خلال إدارة الموافقات الاستيرادية للمستلزمات الطبية، ولم يتم إصدار أية موافقات من اللجنة الطبية للإعلان عن المنتج، إلى جانب رصد نفس القناة أثناء إعلانها عن منتج حزام الدوالى بإدعاء قدرته على علاج الدوالى بالذبذبات وخشونة الركبة وآلام الرقبة والكتفين.

ورصد جهاز حماية المستهلك قيام قناتي «المصارع، ودبليو.دبليو.إى» بالترويج لأقراص فيجور لعلاج الضعف الجنسى، وذلك على خلاف الحقيقة حيث أفادت وزارة الصحة بأنه لا يوجد مستحضر مرخص بالوزارة ومصرح بتداوله يحمل هذا الاسم، بالإضافة إلى رصد قيام قناة «أفراح» بالإعلان عن منتج (PRETTY CREAM) لتفتيح البشرة بإدعاء أنه مسجل بوزارة الصحة، وقد أكدت وزارة الصحة أن المنتج غير مسجل بها، فضلا عن رصد قيام قناة «بيروت أفلام» بالإعلان عن منتج فياجرا جيل لعلاج الضعف الجنسى، وقناة دبليو.دبليو.إى بالإعلان عن منتج أقراص قوة الحصان لعلاج الضعف الجنسى، وقد تبين من وزارة الصحة عدم تسجيل أي من المستحضرين.

وقال رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة، وإرفاق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، منوها بأنه تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكشف عن أن القناتين الفضائيتين والشركات المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى، حيث أن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وأضاف أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.

وأكد «يعقوب» أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال تبنى سياسة الوقاية خير من العلاج بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، وذلك بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأكد رئيس الجهاز على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة.