وزير الصحة : ندرس إعادة تسعيير الدواء

أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، أنه يجري حالياً داخل الهيئة الإستشارية العليا للدواء وبتمثيل كافة الجهات المختصة، دراسة تعديل قرار تسعير الدواء، وتنفيذ إجراءات إصدار قرار تنظيم تسجيل الأدوية البشرية، وقرار تسجيل مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى إصدار الأدلة الإسترشادية الخاصة بالــ Bio-similars، جاء ذلك خلال افتتاح مصنع AUG PHARMA للأدوية، صباح اليوم.

وأشار وزير الصحة إلى أن إنشاء مصنع ” AUG PHARMA “ـ حدثاً له أهميته الكبرى، لما يساهم به في توفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري بأسعار مناسبة، كما أنه يمثل تجسيداً حقيقياً للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلاً عن أنه إضافة ملموسة لرصيد الإستثمار الدوائي في مصر، وتحقيق مزيد من النمو، وإزدهار صناعة الدواء الوطنية، وزيادة صادرات الدواء المصري لكل أنحاء العالم.

وأضاف أن إنشاء مثل هذا المصنع على أرض مصر لهو خير دليل على استقرار وصمود الاقتصاد المصري، موجهاً نداءه لجميع الشركات المحلية والعالمية، بأن تستكمل عجلة استثماراتها في مصر تاكيداً منها على صمود الإقتصاد المصرى أمام التحديات الراهنة، وإثبات قدرته على تخطي أية صعوبات لما يتمتع به من أسس قوية وإمكانات ضخمة تجعله يقف على أرض صلبة.

وأعرب “عدوي” عن سعادته بإقامة هذا المصنع لما سوف يساهم به في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة وأحدث آليات إنتاج الدواء، مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان تعمل جاهدة على تطوير القطاع الصحي والدوائي في مصر، بحيث يلمس المواطن ذلك التطور بشكل عملي، من خلال توفير الدواء الآمن والفعال له، بتكاليف لا تثقل كاهل المريض المصرى، مع دفع عجلة الإقتصاد وتشجيع الصناعة الوطنية.

وكانت وزارة الصحة نظمت مؤتمراً إعلامياً الأسبوع الماضي حول فعاليات المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 11-13 إبريل 2015، تحت عنوان “تحديات الواقع .. ومتطلبات المستقبل”، ويعد هذا المؤتمر أكبر تجمع عربي يضم صناع القرار ومسئولي وزارات وقيادات الشئون الصيدلية والرقابة الغذائية بكافة الدول العربية، لتبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال الصناعات الغذائية والدوائية.

وسيناقش المؤتمر العديد من القضايا الهامة، منها مراجعة الضوابط والقواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيع وتسويق الغذاء والدواء، ومناقشة مشاكل تناسق التسعير الدوائي العربي وصعوبات تطبيق الملف الفني العام للتسجيل الدوائي، واستعراض التجارب العربية الناجحة في مجال إنشاء هيئات للغذاء والدواء، وصولاً لرسم رؤى مستقبلية لرفع مستوى جودة وسلامة الغذاء والدواء بكافة الدول العربية، كما تتبنى مصر في هذا المؤتمر إنشاء هيئة عربية للغذاء والدواء، تتعامل مع كافة القضايا التي تمس صحة المواطن العربي.