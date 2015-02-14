​بالصور .. ​محافظ أسيوط يستقبل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

استقبل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الجديد بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أركان حرب عاطف سيد رئيس أركان المنطقة الجنوبية لتقديم التنهئة بمناسبة توليه مهام منصبه وذلك بحضور اللواء إبراهيم حماد المحافظ السابق.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة منها دور القوات المسلحة في الحفاظ علي الحالة الأمنية وإسهاماتهم في العديد من المشروعات لتنمية المحافظة.

وأكد قائد المنطقة الجنوبية، أن قيادة الجيش بجميع أفرعها وقادتها لا تألو جهداً في تقديم الدعم للجهاز التنفيذي وخدمة المواطنين مقدماً الشكر للواء إبراهيم حماد على إتاحته الفرصة للاستفادة من خبراته ونقلها للمحافظ الجديد وإطلاعه على المشروعات القومية والخدمية وأبرز المشكلات التي تعاني منها المحافظة ومحاولة حلها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وفي نهاية اللقاء، قدم اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كتاب الله الكريم “المصحف الشريف” للواء إبراهيم حماد المحافظ السابق تقديراً له على جهوده التي بذلها خلال فترة توليه المهمة.