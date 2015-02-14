مرسى في «الهروب من وادي النطرون» : «بحيي الشعب المصري» .. والقاضي : «مالكش دعوة»

طالب الرئيس الأسبق محمد مرسي من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فور بدء جلسة محاكمته في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون” أن يلتقي بأعضاء هيئة الدفاع عنه حتي يتم التنسيق فيما بينهم بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة، وهنا طلبت منه المحكمة أن يحدد بالأسماء من الذي يريد الالتقاء به فرد مرسى “أسامة الحلو أو كامل مندور أومنتصر الزيات”.

وطالب مرسى أيضًا من المحكمة ضرورة الالتقاء بهم قائلاً ” أنا عندي بكرة قضية معرفش عنها حاجة إلا من الجرائد ولازم أقعد وأتكلم معاهم “، فاستجابت المحكمة لطلبه ووعدته بأن يلتقي بهم، ولكنه أصر علي اللقاء اليوم مما أثار ضحك أعضاء هيئة الدفاع معلقين “الليلة ياعمدة”.

واختتم مرسى بتحية إلي المحكمة وكامل أعضاءها وللشعب المصري كله، فقالت له المحكمة “تاني .. مالكش دعوة بالشعب”، فرد مرسى ” ليه ده الشعب طيب وجميل وتحية له حتي يزول الانقلاب “.

والجدير بالذكر أن القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا