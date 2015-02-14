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بالفيديو .. داعش يكرر سيناريو «الكساسبة» ويضع أكراد في أقفاص حديدية

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بالفيديو .. داعش يكرر سيناريو «الكساسبة» ويضع أكراد في أقفاص حديدية بالفيديو .. داعش يكرر سيناريو «الكساسبة» ويضع أكراد في أقفاص حديدية

في تكرار لسيناريو حرق تنظيم داعش الإرهابي للطيار الأردني معاذ الكساسبة داخل قفص حديدي حيا، تناقلت عدد من الحسابات الجهادية على موقع «تويتر» وصورًا تظهر عناصر من قوات البيشمركة الكردية في أقفاص حديدية.

وظهرت في الفيديو عناصرًا من تنظيم داعش تضع أشخاصا داخل أقفاص حديدية قالت إنهم من قوات البيشمركة، وقد ظهروا بالزي البرتقالي المعتاد الذي اعتمده التنظيم المتطرف في جميع الاعدامات التي نفذها سابقاً، في أقفاص حديدية، وجال بهم في شوارع كركوك.

ونشر أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، يُدعى أبو رقية المصري، على حسابه بموقع «تويتر» صورًا لعدد من البيشمركة داخل أقفاص حديدية موضوعة على سيارات، ويتجول بهم التنظيم في ولاية كركوك، وسط فرحة أنصاره.

وقال «المصري»، إن التنظيم أسر عددًا من البيشمركة في مواجهات معهم بـ«كركوك»، ووصفهم بـ«الملاحدة».

 

لمشاهدة الفيديو أضغط من هنا

 

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