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إطلاق نار على سجين خلال مشادة في مرحاض بمطار دالاس

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قالت تقارير إعلامية ومسؤولون بمطار دالاس فورت وورث الدولي إن ضابطا بإدارة إنفاذ القانون أطلق الرصاص، وأصاب سجينا، مساء الجمعة، خلال مواجهة بين رجلين في مرحاض بالمطار.

وذكر مسؤولون بالمطار، في بيانات، بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مواعيد الرحلات لم تتأثر بحادث إطلاق النار داخل دورة المياه، الذي وقع بالقرب من البوابة «سي 10» حيث تم إغلاق نقطة التفتيش الأمني خلال التحقيق.

وقال المسؤولون إن بعض الرحلات كانت تغادر من بوابات مختلفة نتيجة لذلك.

ووفقان لبيان بث على الحساب الرسمي للمطار على موقع «تويتر»: «حادث إطلاق النار شمل ضابطا بإدارة إنفاذ القانون الذي كان يرافق سجينا عبر المطار».

وأطلق الرصاص على السجين مرة واحدة في اليد، وتم نقل كل من الرجلين إلى مستشفى بسيارة إسعاف، وفقا لتقرير أذيع على قناة «كيه إكس إيه إس» التليفزيونية في دالاس، ولم يعلن عن حدوث إصابات أخرى.

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