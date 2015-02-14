تطبيق «صرف الأغذية المدعومة» يختصر وقت الانتظار

فاز طلبة من جامعة الجزيرة بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الذكي عن تطبيق «صرف المواد الغذائية المدعومة» والذي يوفر خدمة صرف المواد الغذائية لكافة المواطنين عبر الهاتف الذكي، وذلك ضمن مشروع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم السلع الغذائية في مسعى لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وذلك عبر بلديات الدولة، وهو ما اسهم في اختصار وقت انتظار المواطن في مراكز الصرف من ربع ساعة الى دقيقتين كحد أقصى.

ويشمل الدعم أكثر من ثلاثين صنفاً منها الأرز والطحين وزيوت الطبخ وغيرها من المواد التي يستلم المواطن حصته منها بتكلفة منخفضة جدا بشكل شهري، بناء على عدد أفراد أسرته، مما يوفر عليه أكثر من 13 ألف درهم سنوياً.

حاجة ماسة

وقال أعضاء الفريق الفائز الذي ضم كلاً من محمد الحمادي ويوسف الحمادي وأحمد الحمادي وجابر الحمادي وإبراهيم المرزوقي لـ«البيان»: نبعت فكرة التطبيق من حاجة كافة الأسر المواطنة في الدولة لمشروع الدعم، وتكرار مراجعتهم مراكز الصرف القريبة منهم لاستلام هذه المواد، وهو ما ينجم عنه انتظار طويل في بعض الأحيان قد يصل الى ربع ساعة لاختيار الأصناف وكمياتها، وعن أهداف التطبيق أوضح الفائزون: «يهدف التطبيق الذي يعمل على كافة الهواتف الذكية الى تمكين المواطن من اختيار الأصناف وكمياتها حسب المعايير التي وضعتها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، من خلال إدخال رقم هويته وهاتفه، ليقوم النظام بإرسال رسالة نصية له بالرقم السري على هاتفه، ثم يعرض له خارطة المركز، ليصله تنبيه برسالة بريد إلكتروني ورسالة نصية بتأكيد طلبه، وغيرها من المعلومات، دون ان يلتزم بزمان أو مكان لتقديم الطلب، لا سيما وأن استخدام كافة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا النظام يتكرر بشكل شهري، وبهذا التطبيق اصبحت فترة الانتظار عند مراكز الصرف باستخدام التطبيق لا تتعدى الدقيقتين، كما أن التطبيق يوفر معلومات عن المشروع باللغتين العربية والإنجليزية، مما وفر الكثير من الوقت والجهد، وزاد من نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة بشكل كبير.

قبل وبعد التطبيق

وفي مقارنة لظروف طلب الخدمة والحصول عليها قبل وبعد تشغيل التطبيق قال الفائزون: »قبل استخدام النظام كان يتوجب على المواطن الحضور الشخصي لمراكز الصرف لإثبات الهوية، بينما لا يتوجب الحضور الآن، بل يقوم أي عامل أو فرد من أفراد الأسرة او الأصدقاء باستلام الكميات المخصصة، كما أنه كان في السابق يتوجب الالتزام بوقت معين لاستلام المواد المدعومة، بينما مع استخدام التطبيق سيكون الطلب عبر الهاتف في أي وقت وةأي زمان ومكان دون الحاجة للذهاب لمراكز الصرف.

مساعدة كبار السن

وبين الفائزون أن التطبيق وفر على ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل وكبار السن الحضور لمراكز الصرف وانتظارهم في الطوابير، وسهل على ربة المنزل التعرف الى المواد الغذائية المتاحة، وتفاصيلها، دون الحاجة لزيارة تلك المراكز، مثلما وسهل بشكل كبير على المواطنين للحصول على الخدمة.

ويوفر التطبيق خرائط لكافة مراكز الصرف وكيفية الوصول اليها مع أرقام التواصل لهذه الجهات، وكذا تقارير لمؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية عن الطلب وكمياته، بما سيزيد نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة.

أمن المعلومات

لفت طلبة جامعة الجزيرة الفائزون بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الذكي، إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أمن معلومات المواطنين الموجودة في قواعد البيانات وقالوا: «من أهم النقاط التي راعيناها وضع تدابير امنية مثل فصل قواعد البيانات database عن التطبيق application بحيث إذا وصل أي شخص بطريقة ما إلى التطبيق فإنه لن يصل إلى قاعدة البيانات، كماأنه تم الاتفاق مع مؤسسة الشيخ خليفة لاستخدام الخوادم الخاصة بهم المتوفر عليها جدار ناري قوي، كما قمنا بتصميم الواجهات ثم عرضناها عدة مرات على عدد مختلف من شرائح المجتمع لنتعرف الى آلية استخدامهم لها».