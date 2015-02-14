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مانشيني يريد يايا توريه في إنتر ميلان

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مانشيني يريد يايا توريه في إنتر ميلان مانشيني يريد يايا توريه في إنتر ميلان

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لإنتر ميلان أنه يود جلب الإيفواري يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي لصفوف فريقه مؤكدا أنه واحد من أفضل اللاعبين الذين دربهم.

وتولى مانشيني تدريب مانشستر سيتي في الفترة من 2011 حتى تمت إقالته في 2013 وتوج مع الفريق ببطولتي الدوري وكأس إنجلترا.

وقال مانشيني لشبكة سكاي سبورتس :"يايا توريه؟ من فضلك بييرو أوسيليو (المدير الرياضي لإنتر ميلان) ضع يدك في جيبك واجلبه من أجلي، دربته في مانشستر سيتي وأعتقد أنه واحد من أفضل لاعبي العالم".

وأضاف "الأمر ليس سهلا لأنه مازال يمتلك عقدا مع مانشستر سيتي فالأمر يعود له إذا أراد تجربة دوري أخر واللعب في إيطاليا بعد أن لعب في إنجلترا وإسبانيا".

وقاد يايا توريه منتخب بلاده كوت ديفوار للفوز مؤخرا بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح.

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