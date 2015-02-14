مصرع فلاح بطلق ناري في خلاف على قطعة أرض مع أخر بطهطا بسوهاج‎

لقي مزارع مصرعه بطلق ناري في خلاف علي قطعة أرض مع آخر بناحية قرية القبيصات دائرة مركز طهطا بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من الرائد محمد الأرضي رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بوصول المدعو جمال عبد العزيز محمد مرسي 65 سنة فلاح – ويقيم القبيصات – دائرة المركز ، إلي المستشفي المركزي ” جثة هامدة ” أثر إصابته ” بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسري “، بالانتقال والفحص وسؤال كلاً من : مني جمال عبد العزيز محمد 20 سنة طالبة، أسماء جمال عبد العزيز محمد 18 سنة طالبة – ويقيمان بذات الناحية [ كريمتي المتوفي ] أتهما عمهما المدعو / عبد الراضي عبد العزيز محمد – يقيم بذات الناحية – بالتعدي علي والدهما وإطلاق عيار ناري من فرد روسي كان بحوزته مما نتج عنه وفاته 00 بسبب خلافات علي قطعة أرض بجوار منزلهما.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر الازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.