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ضبط عامل هارب من حكم بالإعدام بسوهاج‎

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ضبط عامل هارب من حكم بالإعدام بسوهاج‎ ضبط عامل هارب من حكم بالإعدام بسوهاج‎

صورة أرشيفية

 

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط عامل محكوم عليه بالإعدام بناحية قرية المحامدة القبلية بسوهاج.

تلقى اللواء  إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركز شرطة سوهاج يفيد بأنه أثناء عودة ضباط إدارة تأمين الطرق بالمديرية من خدمة تأمين الطريق الصحراوي الغربي مستقلين سيارة ميكروباص شرطة وبالقرب من قرية المحامدة القبلية – دائرة مركز سوهاج شاهدوا أحد الأشخاص يحمل سلاح ناري”بندقية آلية”، وما أن توقفت السيارة لضبطه فقام بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما حدي بهم إلي مبادلته إطلاق الأعيرة النارية حتي تم إسكات مصدر النيران، وتبين إصابته بطلق ناري فتحتي دخول وخروج وكسر بعظمة العرقوب للقدم اليمني”.

وبمناقشة المتهم، قرر أنه يدعي حمدي محمد بكري – ويقيم الكلح – الكرنك دائرة مركز أدفو ” أسوان”، وتم التحفظ علي السلاح الناري المضبوط وهو عبارة عن بندقية أليه عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 11A9134 بها خزينة بها “3″ طلقات، وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج 00 حيث تم التعرف عليه، وتبين أنه يدعي محمد مصطفي صديق  أحمد 28 سنة عامل – ويقيم بناحية المحامدة القبلية – دائرة مركز سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه في القضية  رقم 11524 كلي جنوب سوهاج لسنة 2008 غيابياً بالإعدام بجلسة 8/11/2009 [ قتل عمد ] ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 3623 إداري مركز سوهاج لسنة 2014 [ سلاح ناري ] .

 

وبمواجهة المتهم، أعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وبطاقة الرقم القومي كونه مطلوب في الحكم المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 955 إداري مركز سوهاج لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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