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ضبط عاطل وبحوزته 18 قطعة آثرية بالوادي الجديد‎

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ضبط عاطل وبحوزته 18 قطعة آثرية بالوادي الجديد‎ ضبط عاطل وبحوزته 18 قطعة آثرية بالوادي الجديد‎

 

صورة أرشيفية

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط عاطل وبحوزته 18 قطعة أثرية بمدينة الخارجة.

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد ورود معلومات لوحدة مباحث الخارجة عن حيازة عاطل لقطع  آثرية وأسلحة، وتم اصدار إذن من النيابة العامة وتشكلت قوة  امنية بقيادة كلا من رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة ومعاونى مباحث القسم  لمداهمة مسكن المتهم.

وتمكنت القوة من ضبط 18 قطعة اثرية بواقع 8 تماثيل فرعونية علي هيئة سيدة و 3 قطع فرعونية علي شكل حيوان و 4 قطع فرعونية علي شكل قارورة مختلفة الاحجام و تمثال علي هيئة رجل جالس و تمثال علي هيئة  حيوان وأخر علي هيئة سيدة نائمة  كما تم ضبط صاعق كهربي ودراجة نارية بدون لوحات معدنية .

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 1133جح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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