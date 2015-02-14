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إجراءات مشددة لتأمين مشاركة 5 وزراء في مؤتمر بقنا

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شددت أجهزة الأمن، في محافظة قنا، صباح السبت، استعدادا لاستقبال وزراء التعاون الدولي، التنمية المحلية، التخطيط، التضامن الاجتماعي، والزراعة، للمشاركة في المؤتمر السنوي الثاني الذي تنظمه المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويشارك أيضًا في المؤتمر، ممثل البرنامج، أنيتا نيرودي، والمدير التنفيذي للمبادرة، الدكتورة هبة حندوسة، لمناقشة سبل التنمية وخلق فرص عمل في جنوب الصعيد.

وإستعانت أجهزة الأمن بالمحافظة، بأجهزة الكشف عن المفرقعات على الطريق المؤدي غلى مركز المؤتمرات بالمدينة، وسيارات الإسعاف، والحماية المدنية، والمطافىء.

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