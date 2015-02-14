إبطال مفعول قنبلة بدائية على شريط السكة الحديد ببركة السبع

قام خبراء المفرقعات بمديرية أمن المنوفية، السبت، بإبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع، تم زرعها على شريط السكك الحديدية «القاهرة - اﻹسكندرية» أمام المدرسة الثانوية التجارية ببركة السبع.

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جسم غريب على شريط السكة الحديد ببركة السبع، مما أدي إلى تعطل القطار القادم من طنطا متوجهًا إلى القاهرة.

انتقل على الفور العميد خالد بيبرس، مدير الحماية المدنية واﻹطفاء وخبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، وبفحص الجسم تبين أنه عبارة عن قنبلة بدائية الصنع تحتوي على مواد متفجرة وساعة رقمية ولوحة كهربائية.

تم فرض كردون أمني حول مكان القنبلة، ونجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعولها دون حدوث أية إصابات، وتم تمشيط المنطقة، ولم يتم العثور على قنابل أخرى، وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها بعد توقفها لمدة نصف ساعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.