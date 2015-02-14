وزير البيئة: الأطفال مستقبل مصر ويجب دعم المصابين بالسرطان

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن أطفال مصر هم المستقبل، لذلك يجب الحفاظ على صحتهم وأن نضمن لهم بيئة صحية خالية من التلوث الذي يسبب العديد من الأمراض، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدعم للأطفال المصابين بالسرطان.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة سرطان الأطفال الذي تنظمه مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 تحت عنوان «بيت بدون سرطان.. نحو طفولة بلا سرطان»، بمسرح المستشفى، وذلك في إطار دعم الوزارة المستمر للمستشفى وتعاونها مع أهدافه الإنسانية ومساعدة الأطفال المرضى على استكمال حياتهم بشكل طبيعي والتعايش مع طبيعة المرض.

يشارك في الاحتفال لفيف من قيادات وزارة البيئة وبعض الوزارات المعنية ورؤساء وطلبة الجامعات ومسؤولي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسات الفاعلة والمؤثرة بالمجتمع المدني والشخصيات ذات الثقل الجماهيرى ونوادي الروتاري ولفيف من الفنانين، وذلك لحث الجمهور على المشاركة والتفاعل وتبني مبادرات التوعية ومكافحة السرطان.

وأوضح «فهمي» أن وزارة البيئة تشارك في الاحتفالية بعدد من الأنشطة التوعوية من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية ووحدة الركن الأخضر وشخصية بذرة، حيث يتم تنفيذ ورش عمل يتم خلالها تدريب الأطفال على صناعة أشكال فنية من الورق، مثل: البراويز والماسكات، وتقوم «بذرة» بتقديم بعض العروض الفنية البيئية.

ويتضمن برنامج الاحتفالية الدعاية لهذا لليوم العالمي لمكافحة السرطان بانطلاق الدراجات من بعض ميادين القاهرة الكبرى من قبل بعض المتطوعين وارتداء تي شيرت الاحتفالية، والشرائط الذهبية المميزة لسرطان الأطفال، كما تنقسم فعاليات هذا اليوم إلى جزئين بالمسرح والحديقة.

بدأ الحفل بالمسرح بالسلام الجمهوري، ويتم تقديم فيلم وثائقي عن المستشفى وإعلاناتها، كما يتضمن أهمية البحث العلمي، يحضره الشخصيات العامة والأطباء، كما تم عرض فيلم التوعية «بيت بدون سرطان»، وعرض عن قسم البحث العلمي بالمستشفى، وتم تقديم فقرة غناء من أطفال المستشفى (أغنية غسيل اليد) وفقرة رياضية مع الموسيقى، وندوة علمية مبسطة عن التوعية ضد مرض السرطان وكيفية الوقاية منه ومسبباته ونسب الشفاء منه التي تم الوصول إليها في مؤسسة 57357، وذلك في وجود ضيف شرف من أحد الفنانين وأحد أطفال المستشفى الذي له تجربه مع المرض.

ويتم بالحديقة تنفيذ ورش عمل لقسم البحث العلمي 57357 وللمتطوعين (برنامج آرت 2 كير) وأطفال المستشفى، يتم خلالها توزيع كتب توعية عن «بيت بدون سرطان» وفلاير وتقديم رسومات عن الحدث، وكذا يتم بالحديقة عمل مباراه كرة قدم مصغرة بين أطفال المستشفى وبعض اللاعبين وتمارين رياضية للأطفال بالتعاون مع إحدى الصالات الرياضية، بالإضافة إلى تمارين مع الموسيقى من خلال متطوعة وأعضاء باليه القاهرة.

جدير بالذكر أنه يحتفل العالم باليوم العالمي لسرطان الأطفال سنويًا في شهر فبراير، وانطلقت هذه المبادرة بالشراكة مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان والشبكة المصرية الأمريكية للسرطان 57357، لذا يحتفل مستشفى سرطان الأطفال بهذا اليوم بهدف رفع الوعي بمدى خطورة هذا المرض وطرق الوقاية منه، وترسيخ وحث الجمهور للمشاركة والتفاعل وتبني مبادرات التوعية ومكافحة هذا المرض.