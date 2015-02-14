أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إبطال قنبلة بدائية على خط السكك الحديدية بـ«الحوامدية»

  • مصر
  • 5
Google+ Print

قالت وزارة الداخلية، في بيان، صباح اليوم، السبت:«في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة جميع صور الخروج عن الشرعية والقانون، وتفعيل دور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطات ومرافق السكك الحديدية، تبين وجود جسم غريب عبارة عن ماسورة صرف صحي على شريط السكك الحديدية، بين مزلقان أم خنان وبرج أم خنان، دائرة قسم شرطة الحوامدية».

وأضافت:«تم التعامل مع الجسم (قنبلة بدائية)، وتفكيكها بواسطة مدفع مياه، وعثر بمكان الحادث على بقايا هاتفين محمول وآثار (بارود)، أسود اللون وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية، ولم تحدث إصابات أو تلفيات أو تجاوزات بحركة سير القطارات».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية