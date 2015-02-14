إبطال قنبلة بدائية على خط السكك الحديدية بـ«الحوامدية»

قالت وزارة الداخلية، في بيان، صباح اليوم، السبت:«في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة جميع صور الخروج عن الشرعية والقانون، وتفعيل دور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطات ومرافق السكك الحديدية، تبين وجود جسم غريب عبارة عن ماسورة صرف صحي على شريط السكك الحديدية، بين مزلقان أم خنان وبرج أم خنان، دائرة قسم شرطة الحوامدية».

وأضافت:«تم التعامل مع الجسم (قنبلة بدائية)، وتفكيكها بواسطة مدفع مياه، وعثر بمكان الحادث على بقايا هاتفين محمول وآثار (بارود)، أسود اللون وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية، ولم تحدث إصابات أو تلفيات أو تجاوزات بحركة سير القطارات».