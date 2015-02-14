«التنمية المحلية» تنظم ورشة عمل للمحافظين الجدد

تنظم وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل توجيهية للمحافظين ونواب المحافظين الجدد تبدأ، الأحد، ولمدة 3 ايام، بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتمكين المحافظين والنواب الجدد من استخدام أدوات النظام المحلي لتنفيذ التكليفات الرئاسية.

وأعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل تهدف إلى دفع العمل بالمحافظات، والتفاعل السريع مع المواطنين خاصة مع تحرك قطار التغيير الذي شمل 17 محافظة، لافتاً إلى أهمية هذه اللقاءات للاستفادة من الخبرات التراكمية للخبراء الذين يتواصلون مع المحافظين ونوابهم خلال ورشة العمل بما يساعدهم في تنفيذ التوجيهات والتكليفات المطالبين بها.

وأضاف «لبيب» في تصريحات، السبت، أن ورشة العمل تتضمن أهم الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، والمحافظات، وتأتي في مقدمتها دور المحافظ في إطار قانون الادارة المحلية، وبرامج التخطيط العمراني، والتنمية العمرانية، وترسيم حدود المحافظات، والبيانات في دعم إتخاذ القرار المناسب.

وتابع لبيب ورشة العمل بأنها تتضمن الموضوعات معمارية النظام والتخطيط المحلى، ومتابعة وتقييم المشروعات المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتنمية الموارد المحلية وتعبئة موارد شركاء التنمية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من كافة الخبرات في تنفيذ التكليفات الموكلة للمحافظين في تطبيق اللامركزية بمحافظاتهم، والعمل على الانتهاء من المشروعات الخدمية والملحة للمواطنين، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون سرعة الانتهاء منها والاهتمام بتطبيق منظومة النظافة الجديدة، واولوية مشروعات تشغيل الشباب لتوفير فرص عمل خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والحرفية والاستفادة من المزايا النسبية لموارد كل محافظة وتحقيق قيمة مضافة لهذه المشروعات.