«لبيب»: تسليم 23 عربة حريق لـ19 محافظة الأسبوع الجاري

قال الدكتور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستقوم بتسليم 23 عربة نجدة حريق خلال الأسبوع الجاري في 19 محافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف «لبيب» في تصريحات صحفية، السبت، أن الوزارة تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 43 عربة حريق بتكلفة 22.5 مليون جنيه لتلبية احتياجات المحافظات من معدات الدفاع المدنى والحريق.

وأشار الوزير إلى أن الدفعة الأولى من عربات الحريق يبلغ عددها 23 عربة نجدة حريق وسيتم تسليمها لمحافظات (الغربية، والجيزة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبني سويف، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية) الأسبوع الجاري.

ولفت «لبيب» إلى أن العربات تم تصنيعها وفقًا لمواصفات هيئة الدفاع المدني والحريق، بما يعمل على الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين بالمحافظات.