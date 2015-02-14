احباط محاولة اقتحام قسم الشيخ زويد بسيارة مفخخة .. وإصابة مجندين

انفجرت سيارة مفخخة امام قسم الشيخ زويد صباح اليوم السبت اسفر انفجارها عن اصابة مجندين امام بوابة قسم الشرطة وفور انفجار السيارة اندلعت اشتباكات عنيفة بين العناصر المسلحة وافراد القسم اسفرت الاشتباكات عن اصابة مدنيين من سكان الحى المجاور لقسم الشرطة .

واكد مصدر امنى ان عناصر القسم تعاملت مع السيارة المفخخة قبل اقتحامها مبنى قسم الشيخ زويد وانفجرت قبل دخولها .

واكد مصدر طبى إن سيارة يستقلها عدد من المسلحين، دخلت مستشفى الشيخ زويد، وهددت أطقم التمريض وأطباء المستشفى، حال خروج سيارات الإسعاف، والتوجه إلى قسم شرطة الشيخ زويد، لنقل المصابين، في حادث استهداف القسم. وابلغوهم ( اى سيارة اسعاف سوف تصل الى المصابين سيتم تفجيرها ) .

ووصلت 5 سيارات إسعاف إلى كمين الريسة، لمحاولة نقل المصابين، لكنها اشترطت تأمينها من جانب قوات الجيش، أثناء التوجه إلى مدينة الشيخ زويد.

وعلى الفور استجابت قوات الجيش ووجهت بعض المدرعات لتأمين سيارات الإسعاف، التي قررت التحرك فور وصول قوات التأمين.