محافظ الأقصر ينقل مدير مستشفى الحميات لعدم تواجد الأطباء خلال جولته الليلية

أصدر محمد بدر، محافظ الأقصر، قراراً فورياً بنقل الدكتور محمد رمضان، مدير مستشفي الحميات، إلي أي مستشفي آخر وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطاها له المحافظ للعمل علي انتظام العمل بالمستشفي وتواجد الأطباء.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة الليلية للمحافظ والتي قام فيها بالمرور علي مستشفي الحميات بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية حيث لاحظ المحافظ عدم تواجد أي طبيب وتجول في المستشفي منفردا بحثاً عن العمال والمرضي قائلاً ” انتو مشيتو العيانين ، نقفل المستشفي خلاص ” مما اثار غضبه حيث قرر علي الفور نقل المدير مؤكدا انه سيمر علي المستشفي مرة اخري حتي ينتظم العمل بها ..

وتابع محافظ الأقصر جولته الليلية بتفقد مقر الحملة الميكانيكية التابعة للمحافظة ومقرها منطقة الحبيل حيث ابدي استيائه من عدم استغلال السيارات التي تم ” تكهينها ” وتحتاج الي تصليح موجها بالإستفادة من السيارات التي تصلح للعمل ولو عن طريق استغلالها في جمع القمامة .

كما تفقد المحافظ موقف منطقة الزناقطة شمال الأقصر وناقش مع فريق عمل المتابعة الميدانية المقترحات المقدمة لإستغلاله بعد نقل السائقين الي شرق السكة الحديد موجها ببحث كافة المقترحات واستعداده لسماع ومناقشة أي فكرة تساهم في الاستفادة من الموقف بدلا من اغلاقه .

وكان محافظ الأقصر قد قام بجولة ليلية مفاجئة برفقة مدير مكتبه امين عبد الخالق ومحمد فتحي منسق العلاقات العامة والعميدين ايمن الشريف ومحمد مفتاح من المتابعة الميدانية حيث بدا المحافظ جولته بالمرور علي مستشفي الأقصر الدولي وزار احد عمال النظافة الذي اصيب في حادث سيارة اثناء عمله ويدعي جميل فهمي ابراهيم للاطمئنان علي صحته ووجه بتوفير الرعاية الطبية له واستمع لشكوي احد اهالي المرضي بالمستشفي والخاصة بصعوبة توافر صفائح دموية بالمعمل الاقليمي موجها مدير المستشفي بمتابعة الحالة والعناية بها.

كما تفقد منطقة ساحة معبد الكرنك ووجه بإعادة نظام إضاءتها كما كانت عليها في السابق وبحث كيفية استغلال البازارات الخلفية بساحة معبد الكرنك وعددها 42 باكية وكلف فريق المتابعة الميدانية بوضع تصور مناسب يقضي بالاستفادة منها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ولو بطرحهم مجانا للشباب لتوفير فرص عمل.

كما زار المحافظ مبني دار الطلاب بالقرب من مديرية امن الأقصر والذي من المقرر ان يفتتحه وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر اليوم السبت حيث اقيم الدار علي مساحة نصف فدان بالتعاون مع القوات المسلحة والتربية والتعليم وبه حوالي 200 سرير في اكثر من 50 غرفة بالإضافة الي المطعم والمطابخ والفناء الخلفي وناقش المحافظ مع مسئولي الدار كيفية إستغلال الفناء الخلفي في انشاء ملعب نجيل صناعي للشباب والاستفادة من المساحة الكبيرة لسطح الدار .