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Jason Wu و Monique Lhuillier يبهران أسبوع نيويورك للموضة

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Jason Wu و Monique Lhuillier يبهران أسبوع نيويورك للموضة Jason Wu و Monique Lhuillier يبهران أسبوع نيويورك للموضة

السبت 14-02-2015 08:00

 

 

 

يقدم العديد من المصممين الشباب المبدعين تصاميمهم خلال أيام أسبوع الموضة في نيويورك وقد كنا متشوقين لرؤية تصاميم Jason Wu و Monique Lhuillier لخريف وشتاء 2015 ضمن عروض اليوم الثاني تحديداً إذ يتمتع كل منهما بلمسات فريدة ومتميزة.

في عرض Jason Wu شاهدنا تصاميم عصرية ناعمة بألوان جميلة تنوّعت بين البيج والأحمر والزيتي وقد حملت تصاميمه طابعاً أنثوياً طغى بأناقة على معظم القطع في المجموعة . كما استخدم المصمم قطعاً من الفرو في عدد من الإطلالات فأعطى طابعاً من الفخامة والرقي لتصاميمه العملية ذات الستايل العصري. 

أما في عرض Monique Lhuillier فقد التزمت المصممة بلمستها الأنثوية التي عوّدتنا عليها كما أضافت لمجموعتها الأنيقة للشتاء المقبل ألواناً غنية وطبعات جميلة. كما عرضت العديد من فساتين السهرات الرائعة التي ستكون مناسبة جداً للظهور على السجادة الحمراء

شاهدي معنا ماذا قدم كل من Jason Wu و Monique Lhuillier في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2015.

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سيدتي