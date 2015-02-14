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اليوم.. استئناف محاكمة 47 متهما في «اقتحام قسم التبين»

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تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، السبت، محاكمة 47 متهمًا باقتحام قسم التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة .

وأسندت نيابة جنوب القاهرة، بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين، بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

تعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، في أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

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