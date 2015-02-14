إحباط تفجير قسم الشيخ زويد بسيارة مفخخة وإصابة مجندين ومدنيين

انفجرت سيارة مفخخة، صباح اليوم، السبت، أمام قسم شرطة الشيخ زويد، شمال سيناء، ما أسفر عن إصابة مجندين ومدنيين.

وفور انفجار السيارة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين العناصر المسلحة، وأفراد القسم، وقال مصدر أمني، إن «عناصر القسم تعاملت مع السيارة المفخخة قبل اقتحامها مبنى قسم الشيخ زويد وانفجرت قبل دخولها المبنى».

وقال مصدر طبي، إن سيارة يستقلها عدد من المسلحين، دخلت مستشفى الشيخ زويد، وهددت أطقم التمريض وأطباء المستشفى، حال خروج سيارات الإسعاف، والتوجه إلى قسم شرطة الشيخ زويد، لنقل المصابين، في حادث استهداف القسم.