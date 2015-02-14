أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إحباط تفجير قسم الشيخ زويد بسيارة مفخخة وإصابة مجندين ومدنيين

  • مصر
  • 9
Google+ Print

انفجرت سيارة مفخخة، صباح اليوم، السبت، أمام قسم شرطة الشيخ زويد، شمال سيناء، ما أسفر عن إصابة مجندين ومدنيين.

وفور انفجار السيارة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين العناصر المسلحة، وأفراد القسم، وقال مصدر أمني، إن «عناصر القسم تعاملت مع السيارة المفخخة قبل اقتحامها مبنى قسم الشيخ زويد وانفجرت قبل دخولها المبنى».

وقال مصدر طبي، إن سيارة يستقلها عدد من المسلحين، دخلت مستشفى الشيخ زويد، وهددت أطقم التمريض وأطباء المستشفى، حال خروج سيارات الإسعاف، والتوجه إلى قسم شرطة الشيخ زويد، لنقل المصابين، في حادث استهداف القسم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية