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محافظ سوهاج يخصص الثلاثاء الأول من كل شهر للقاء الجماهير

  • مصر
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تخصيص يوم الثلاثاء الأول من كل شهر، لعقد لقاء جماهيري، وبدء اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير الجاري، بقاعة المجلس المحلي للمحافظة بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعرف على مشاكل المواطنين ووضع حلول غير نمطية لها.

وقال المحافظ:«نسعى لأن يكون اللقاء الجماهيري خلال الفترة المقبلة، بمراكز ومدن المحافظة الأخري وليس فى مدينة سوهاج فقط وبالتبادل حتى نقترب من المواطنين ومشاكلهم على الطبيعة وفى وجود المسؤول المختص».

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