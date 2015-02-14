وزير التعليم يزور الأقصر السبت

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم إنه سيزور الأقصر، السبت، في إطار مشروع «المحافظة الداعمة».

وأضاف «أبوالنصر» أن محافظة الأقصر ضمن المحافظات التي وقع عليها الاختيار في إطار تطبيق وتنفيذ مشروع المحافظة الداعمة حيث ستمثل الأقصر منطقة الوجه القبلي، لافتًا إلى أن «محافظة الإسماعيلية ستمثل منطقة القناة وأن هناك محافظة ثالثة لم يتم الاستقرار عليها ستمثل منطقة الوجه البحري».

وأوضح الوزير أن الهدف من مشروع المحافظة الداعمة هو الوصول وتقديم محافظة ذات تعليم جيد وتكون بلا أمية بحيث تكون المحافظة بحق داعمة ورائدة.

تابع: «ترافقني كافة قيادات الوزارة في زيارتي للأقصر من رئيس قطاع التعليم العام إلى مساعد الوزير للأنشطة على رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية حتى يتسنى لنا التعرف على ما ينقص المحافظة من خدمات تعليمية لاستكمالها».

وأشار «أبوالنصر» إلى أنه سيفتتح مدرسة إسنا الثانوية الفندقية ويتفقد مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، الأحد، ثم يتوجه إلى مدرسة الندافين ويزور مدرسة العديسات الثانوية الفنية المجهزة بالتعاون مع ألمانيا.