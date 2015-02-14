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اليوم .. بدء الترشح لانتخابات التجديد النصفي بـ«الصحفيين»

  • مصر
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تبدأ نقابة الصحفيين، اليوم، السبت، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بمجلس النقابة، لمدة 5 أيام، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، باستثناء اليوم الأخير، إذ يغلق فيه باب الترشح في الثانية عشرة ظهراً.

وتُقدم طلبات الترشح في القاعة المستديرة، بالدور الثالث بمبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمشكلة من عدد من أقدم أعضاء النقابة في جدولي المشتغلين والمعاشات واثنين من مستشاري مجلس الدولة، إضافة إلى الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة، وفقَا لقانون النقابة.

وقررت النقابة، النصّ أيضاً على حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو قد أمضى عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين.

واشترطت النقابة، ألا يكون وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع، ويُطلب من جميع المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة، وتمغة صحفية بقيمة 100 جنيهه للترشح للعضوية، و200 جنيه للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بجميع القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.

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