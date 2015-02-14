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عودة حركة قطارات القاهرة الاسكندرية بعد توقف لابطال مفعول قنبلة بشريط سكة حديد المنوفية

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عودة حركة قطارات القاهرة الاسكندرية بعد توقف لابطال مفعول قنبلة بشريط سكة حديد المنوفية عودة حركة قطارات القاهرة الاسكندرية بعد توقف لابطال مفعول قنبلة بشريط سكة حديد المنوفية

صورة أرشيفية

 

تمكن خبراء المفرقعات والحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من إبطال مفعول عبوة ناسفة تم زرعها من قبل مجهولين بشريط السكة الحديد لخط ” القاهرة الاسكندرية” المار بمحافظة المنوفية بمدينة بركة السبع مما نتج عنه تجاوز عدد من القطارات وتم تسيرها مرة أخرى.

وأكد العميد خالد بيبرس مدير الحماية المدنية وخبير المفرقعات أنه تلقى إخطارا صباح اليوم بوجود جسم غريب على شريط السكة الحديد بمدينة بركة السبع بالتحديد أمام مدرسة الثانوية التجارية وبفحصها تبين انها تحتوى على مواد متفجرة وتم إبطال مفعولها بمعرفة خبراء المفرقعات بعد عمل كردون أمنى.

وأضاف بيبرس أن حركة القطارات بخط سكة حديد ” القاهرة – الاسكندرية” عادت لطبيعتها بعد تجاوز 3 قطارات وتأخرها نصف ساعة وتم تحرير المضبوطات وفحصها بالمعمل الجنائى وتولت النيابة التحقيقات .

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