ألحت على زوجها العقيم بالإنجاب فنحرها

كشفت النيابة العامة في دبي، عن قضية قتل مروعة ومتعمدة، نفذها اربعيني آسيوي بحق زوجته التي قطع جزءا من عنقها بسكين بعدما خنقها بكلتا يديه، لرغبتها في إنجاب الأطفال، ثم حاول الانتحار بالفعل نفسه، من خلال جز عنقه.

وأكدت النيابة العامة أن الزوج استغل نوم زوجته ثم خنقها بكلتا يديه، حتى خارت قواها وأُغمي عليها، قبل أن يحضر سكيناً من المطبخ، وينحرها من العنق حتى فارقت الحياة.

وأفاد شرطي في التحقيقات أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوقوع جريمة قتل في بناية في منطقة المنامة، التي توجهوا اليها مباشرة، ليجدوا المجني عليها ميتة على السرير، والقاتل ملطخاً بالدماء التي كانت تتدفق على ملابسه من جراء محاولة الانتحار.

وأوضح أن شقة الزوج كانت عبارة عن أستوديو، وكانت بقع الدماء متناثرة في جميع أنحائها، فيما تبين بعد القاء القبض على الزوج القاتل أن الدماء أغرقت ملابسه كانت نتيجة محاولته الانتحار، مبيناً أنهم نقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم استجوبوه حول الواقعة. وأضاف إن الزوج أقر بعد نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، بنحره لزوجته لإلحاحها عليه بضرورة الانجاب ، رغم أن الطبيب أبلغهما انه يعاني من علة مرضية تمنعه من ذلك، ما أدى إلى نشوب خلافات مستمرة بينهما. وأكد الزوج أنه قتل زوجته ثم استلقى على السرير ووضع السكين على رقبته محاولاً الانتحار لكنه عندما مررها شعر بألم شديد فألقى بالسكين، واتصل بالشرطة.