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فيريرا يعالج لاعبي الزمالك نفسيا

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فيريرا يعالج لاعبي الزمالك نفسيا فيريرا يعالج لاعبي الزمالك نفسيا

بدأ جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مهام عمله رسميا مع الفريق الأبيض بمحاضرة نفسية مع اللاعبين لتجاوز أزمة كارثة الدفاع الجوي التي سقط فيها 22 مشجعا.

وتولى فيريرا مسؤولية تدريب الزمالك خلفا لمحمد صلاح المدرب السابق الذي تحول لرئاسة قطاع الناشئين بالبيت الأبيض.

ونقل مراسل FilGoal.com أن فيريرا بدأ حديثه مع اللاعبين بتقديم العزاء لهم، بعد المصاب الأليم الذي لحق بمشجعيهم قبل مباراة إنبي بالجولة 20 للدوري المصري.

وقال فيريرا للاعبيه: "أعلم حجم الأزمة التي تمرون بها، ولكن واجبنا أن نتخطى هذه الأزمة، وأقدر تماما الحالة النفسية السيئة الواضحة عليكم".

وأضاف للاعبيه "واضح عليكم صعوبة الموقف، وأعلم أنها ظروف استثنائية ولكن علينا عمل هام وكبير في الفترة المقبلة".

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