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سلة - سبورتنج يتوج بطلا لكأس مصر أمام الاتحاد

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سلة - سبورتنج يتوج بطلا لكأس مصر أمام الاتحاد سلة - سبورتنج يتوج بطلا لكأس مصر أمام الاتحاد

نجح فريق سبورتنج في قنص كأس بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 80-69 في مواجهة الفريقين بالصالة المغطاة ببورسعيد يوم الجمعة.

وشهدت المباراة تقدم الاتحاد في الفترتين الأولى والثانية، ولكن نجح سبورتنج في العودة وتسيد المباراة حتى نهايتها.

وعانى الاتحاد من عدم تركيز لاعبيه قبل المباراة، إذ هدد بعضهم بعدم السفر وقدم عمرو أبو الخير المدير الفني استقالته بسبب عدم حصولهم على المستحقات قبل أن يتراجع عنها عقب توفير جزء منها.

يذكر أن الاتحاد قد حصل على لقب دوري المرتبط هذا الموسم، ويتبقى فقط دوري السوبر التي ستجرى مبارياته في الفترة المقبلة.

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