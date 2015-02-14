لاعب بتروجيت يروي قصة فسخ تعاقده بعد كسر قدمه ' لضم لاعب الأهلي '

أكد محمد عبد السلام لاعب بتروجيت أن ناديه فسخ تعاقده من طرف واحد بعد أن قدم تقريرا طبيا غير صحيح عن إصابته التي لحقت به في يناير الماضي.

وكانت قدم اللاعب محمد عبد السلام قد كُسرت في يناير الماضي خلال مواجهة المصري البورسعيدي، مما جعله قدمه توضع في الجبس مدة طويلة.

كسر في قدم لاعب بتروجيت أمام المصري

ويروي عبد السلام لـFilGoal.com يوم الجمعة قصة فسخ تعاقده قائلا: "رمضان السيد (المدير الفني) زارني في البيت في أبو كبير محافظة الشرقية وطلب مني فسخ التعاقد لأنني لن أعود للملعب قبل ستة أشهر".

وأضاف "أخبرني بأنه يريد التعاقد مع لاعب الأهلي إسلام سري على سبيل الإعارة، ولكني رفضت وأكدت له أن التقرير الطبي من الطبيب أحمد عبد العزيز يؤكد عودتي للملعب من ثلاثة إلى أربعة أشهر".

وتابع "رفضي لم يعجب المدير الفني وغادر المنزل غاضبا ولا أعلم السبب في رغبته في التعاقد مع لاعب الأهلي إسلام سري والفريق به أربعة لاعبين يجيدون اللعب في هذا المركز".

وكان الأهلي قد تعاقد مع إسلام سري من سوهاج وأراد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.

وأشار عبد السلام "من هذا اليوم لم يتحدث معي أي مسؤول في بتروجيت، ورغم أن النادي تحمل نفقات الجراحة، ولكن العلاج الطبيعي والتأهيل أقوم به على نفقتي الخاصة في الوقت الحالي".

وأردف "فوجئت بفسخ تعاقدي مع بتروجيت الذي قام بتسليم اتحاد الكرة تقريرا كاذبا بأنني في حاجة للعلاج ستة أشهر للعودة للملعب، ولهذا سأقوم بتقديم التقرير الصحيح الذي يؤكد عودتي بعد ثلاثة أشهر .. بمعنى أن أمامي أيام وأعود للملعب".

وشدد "سأكشف أن الفسخ لم يتم بشكل صحيح .. وأشكر علي غيط الذي عرض عليّ العلاج باتحاد الشرطة لكي يتم شفائي".

وأتم "ذهبت لمسؤولي بتروجيت بعدما صرح رمضان السيد بأني سيتعاقد معي اعتبارا من الموسم المقبل على أن أحصل على 25% من قيمة التعاقد، ولكنهم قالوا إنهم لا يعلمون شيئا عن هذا .. والمدرب لا يمثل إلا نفسه".