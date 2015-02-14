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عبد الشافي: تكريم ضحايا الزمالك؟ لا يوجد أفضل من الدعاء لهم

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عبد الشافي: تكريم ضحايا الزمالك؟ لا يوجد أفضل من الدعاء لهم عبد الشافي: تكريم ضحايا الزمالك؟ لا يوجد أفضل من الدعاء لهم

يرى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر المعار لأهلي جدة أن الدعاء هو أفضل تكريم لضحايا الزمالك الذين سقطوا قبل مواجهة إنبي هو الدعاء.

وارتدى عبد الشافي قميصا كُتب عليه 22 و74 هم ضحايا جمهوري الأهلي والزمالك بعد التتويج بأول بطولة مع أهلي جدة على حساب الهلال في الفوز 2-1 بنهائي كأس ولي العهد.

عبد الشافي في تصريحات تليفزيونية حين سأله المُحاور عن تلك الهدية لمن تهديدها إلى الضحايا في ؟ أجاب قائلا: "هذه الهدية أهديها إلى الجمهور، ولكن من مات الله يرحمه، أفضل شيء لهم هو الدعاء".

ويرغب أهلي جدة في التعاقد مع عبد الشافي نهائيا من الزمالك، إذ تنتهي إعارته نهاية الموسم الجاري.

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