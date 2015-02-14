محافظ كفرالشيخ يعترف: لدينا مشكلات كثيرة.. والسيسي كلفني بحلها

في أول لقاء له بالصحفيين والإعلاميين بالمحافظة أعلن الدكتور أسامه حمدي عبدالواحد، محافظ كفرالشيخ الجديد، أن محافظ كفرالشيخ ليست غريبه عليه ولكنه عمل بها كمهندس استشاري لبعض أعمال الكباري منذ أكثر من 20 سنة.

وأضاف: «لدي تكليف واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن أطوف بمرافق المحافظة وأفحصها جيدا وأفحص جميع مشاكل المواطنين على الطبيعه لإتخاذ الحلول المناسبه لها»، مؤكدًا أن المحافظة بها كل مقومات النجاح زراعيا وصناعيا وسياحيا ولكن فقط مطلوب مسح التراب من فوق هذا الذهب.

وتابع: «انطباعي العام من خلال جولاتي أن مستوي التعليم بها أكثر من جيد وبها مدارس حكوميه تفوق المدارس الخاصة الشهيرة بالقاهرة، ولكن رغم أن قطاع الصحه به جهود غير عادية إلا أن وجود المحافظه في نهايات الترع والمصارف أضرها كثيرا، ونسبة المرض مرتفعه بها جدا كما أن حالة بعض المستشفيات دون المستوى».

واستطرد: «خلال زيارتي لمستشفى سيدي سالم وجدت بعض الأجهزة مشونة مثل جهاز الأشعة، كذلك مستشفى دسوق ليس على القدر المطلوب وحالته غير مرضية».

وتابع: «رغم أنني شاهدت الحالة سيئة ووجدت الذباب يعف على وجه أحد الأطفال بقسم الأطفال، وحينما سألت أم الطفل عن حالة المستشفى والخدمه فوجئت بها تقول لي (الحمدلله) وكأنها ترضى عن تلك الخدمة المتواضعة فذهلت أيضا».

وأشار إلى أن «حالة الطرق سيئة والميزانية محدودة، ولا أريد أن تدار الأمور في المحافظة بالاجتهاد الشخصي، لذلك قررت عمل بروتوكول مع جامعة كفرالشيخ لتكون بيت خبرة للمحافظة، وطلبت من الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعه إرسال أستاذ جامعي كاستشاري لرصف المحافظة ليكون الرصف مطابقا للمواصفات الفنية، كذلك أستاذين ليشرفا على قرارات الإزالة بعدما فوجئت بصدور قرار إزالة غير سليم لعقار لايمثل أي خطوره فأرسلت الملف بالكامل للجامعة، وسأحاسب كل من أصدر هذا القرار وشارك فيه.

وشدد على أنه أصدر قرارا بعدم طرح أي مشروع بالمحافظه إلا وبه استشاري من الجامعة، ليتأكد من أن العمل جيد لأنه يريد أن تحل مشكلات المحافظة بطريقة فنية سليمة.

واعترف المحافظ بوجود مشاكل كبيره بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظه، إلا أنه قال لدي حلول لها وستحل يسهوله ومبالغ بسيطه جدا، حسب قوله.

وعن الإسكان، قال إن أسعاره مرتفعه جدا وغير منطقيه حيث توجد شقق سعر الشقة بالإسكان الشعبي يتجاوز 500ألف جنيه، واقترح تخصيص عمارات للشباب ويتم وضع شروط لها بحيث لايزيد السن عن 30عاما ويكون المتقدم لها متعلم وقمية الشقه من 30 ألف جنيه- 40 ألف جنيه بمقدم 5 آلاف جنيه بأقساط تنتهي بالتمليك، على أن يلتزم بعدم بيعها وإلا تسحب منه وتكون تلك الشقه من غرفتين وصاله على مساحة من 70متر- 80متر.

وأضاف: لدي مشكله في البطاله وأنا سأطبق المثل القائل (لاتعطني سمكه ولكن علمني كيف أصطادها»، ولدي حلول غير تقليديه لمواجهة تلك المشكلة.

وكشف عن افتتاح برنامج «أيادي» بالمحافظة الشهر المقبل إضافة لبرنامج أخر للمشروعات الصغيره بالتعاون مع الجامعة.

وأشار لمؤتمر المستثمرين المنعقد بالمحافظه وقال أرحب بالمستثمرين الجادين في المحافظة.

وأوضح أنه، للأسف، يوجد بالمحافظه أكبر رجال الأعمال في مصر، ولكنهم لم يقدموا شيئا للمحافظة.

وعن مشكلة مصرف كوتشينر، مصدر الأمراض لمواطني المحافظة، وعد المحافظ باتخاذ إجراءات علميه لحل مشكلته، مؤكدا أنه لايريد أنصاف حلول.

كما تطرق لمشكلة تلوث مياه النيل وفرع رشيد والأقفاص السمكيه الملوثه للنيل وللتعديات على الأراضي الزراعية.

وعن وجود 70 ألف مخالفة بناء على الأراضي الزراعية على أكثر من 4 آلاف فدان، أكد أنه أعطي تعليماته بإزالة أي حالة بناء مخالف فور التشوين كما أعلن عن إنشاء نقطة شرطة مسطحات بالبرلس للتصدي لـ«حيتان الزريعة».

وعن مشكلة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وماتردد بوجود 132 عامود بأعمدة المسجد خاويه من الداخل، قال سأحضر استشاريين لفحص المسجد وتلك الأعمده لإعداد تقرير فني لإتخاذ القرار المناسب فورا.

وحول محطة الصرف الصحي بدسوق، قال لدينا أولويات طبقا للاعتمادات، أما رافد دسوق- كفرالشيخ المتوقف عن العمل منذ عدة سنوات قال إنه سيعرض هذا الملف على الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.