محافظ خيبر: 123 وحدة سكنية يدشنها فيصل بن سلمان غداً لأهالي المحافظة

رحب محافظ خيبر الأستاذ بدر بن فيحان بن درويش بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للمحافظة غداً الاحد

وكشف محافظ خيبر أن عدد الوحدات السكنية التي خصصت لأهالي محافظة خيبر بلغت 132 وحدة سكنية تدشن غداً.

وأضاف تتشرف محافظة خيبر بزيارة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لمشاركة إخوانه وأبنائه من أبناء المحافظة فرحتهم الكبرى في هذه الزيارة إن شاء الله بافتتاح مبنى المحافظة الجديد الذي أتاح لمنسوبي المحافظة بيئة عمل مميزة، ومستشفى خيبر العام الذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المنطقة. فهو مستشفى متكامل المرافق والخدمات بدأ تشغيله تجريبيا في الأسبوعين الماضيين.

وأوضح محافظ خيبر أن سمو الامير فيصل بن سلمان سوف يشارك إخوانه وأبناءه الفرحة في تخصيص أول مشروع إسكان في منطقة المدينة المنورة، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي خصصت في هذا المشروع 123 وحدة سكنية وسيتم إعلان تخصيص الباقي من الوحدات السكنية في الأيام القليلة القادمة بإذن الله تعالى.

وأشار بن درويش لأهمية الزيارة قائلاً بهذه المناسبة أرحب بسمو أمير منطقة المدينة المنورة في هذه الزيارة الكريمة لمحافظة خيبر مقدماً بالغ الشكر والعرفان لسموه على هذه الرعاية الكريمة التي اعتادها أبناؤه في المنطقة بمختلف محافظاتها، حيث بات الجميع من الكبار، والصغار يجدون سموه دائماً معهم في مختلف مناسباتهم يقف عليها، ويشرف إشرافاً مباشراً على سير العمل فيها ويعمل على تقديم كافة أنواع الدعم، والتشجيع لضمان تحقيق نجاح العمل، وتنفيذه بالصورة المطلوبة. ونحن نبتهج ونسعد بتشريف رجل المدينة المنورة المعطاء، في محافظة خيبر لتدشين حزمة من مشاريع الخير والنماء، الذي بادرت بإنشائها القيادة الرشيدة التي نذرت نفسها لخدمة الوطن، والمواطنين، وتقديم كل ما يحقق التقدم والرقي في هذا الوطن المعطاء بمختلف مجالات الحياة، وهو ما لمسه الجميع في كافة أرجاء الوطن حتى تناثرت الإنجازات، والمشاريع الضخمة في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة في المناطق، والمحافظات كبيرها، وصغيرها وباتت شاهدا حيا يوضح تطور الوطن، ونهضته العملاقة فالحمد لله أولاً وأخيراً ثم الشكر كل الشكر لهذه القيادة الحكيمة المخلصة التي ضحت، وقدمت، ولا زالت تسير بخطى متسارعة لتحقيق نمو مطرد يضع هذا الوطن في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.