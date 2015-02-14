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الشيخ السديس يقدر جهود أمن المسجد الحرام

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الشيخ السديس يقدر جهود أمن المسجد الحرام الشيخ السديس يقدر جهود أمن المسجد الحرام

    قدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الجهود التي بذلها ويبذلها رجال أمن المسجد الحرام في خدمة المسجد الحرام وقاصديه والسهر على أمنهم وتهيئة الأجواء التعبدية التي تسهم في أدائهم لنسكهم براحة وسكينة واطمئنان.

وأوضح معاليه في كلمته التي وجهها لهم عبر الجهاز اللاسلكي بحضور قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد بن وصل الأحمدي عقب قيامه بجولة تفقدية بالمسجد الحرام، أن الله شرفهم بهذا العمل المبارك داخل الحرم المكي الشريف وحظوا بثقة الدولة وفقها الله، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء لاسيما مع ما يشهده المسجد الحرام من توسعات مباركة وكثافة من المعتمرين والزائرين، داعيا الله لهم بمزيد من التوفيق والعون والسداد في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديه وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في أن ينعم كل وافد وقاصد وزائر للحرمين الشريفين بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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