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أمانة الرياض تداهم 4 منازل مهجورة لتخزين الخضراوات والفواكه

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أمانة الرياض تداهم 4 منازل مهجورة لتخزين الخضراوات والفواكه أمانة الرياض تداهم 4 منازل مهجورة لتخزين الخضراوات والفواكه

    داهمت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض (4) منازل شعبية مهجورة تستخدم وبشكل عشوائي لتخزين الخضار والفواكه داخل الغرف المهترئة والتي تفتقر لادنى الاشتراطات الصحية.

فيما احتجزت (21) عربة جائلة لوافدين اجانب يمارسون بيع الماكولات الملوثة ومجهولة المصدر بالشوارع العامة وعلى الارصفة.

وصادرت (16) مبسطاً عشوائياً متنوع الانشطة و 6300 كرتون خضار وفواكه سلمت جميعها للجمعيات الخيرية.

واخلت فرق الامانة(11) موقعا عشوائيا لبيع العطورات المقلدة والاجهزة الالكترونية والكماليات والخضاروات والفواكه في أحياء متفرقة من العاصمة.

يأتي ذلك خلال الحملة الشاملة التي شنتها فرق الادارة العامة للراحة والسلامة وبمساندة الادارة العامة للرقابة الشاملة وادارة النظافة على أماكن ومواقع الجائلين الاجانب للتصدي لكافة مظاهر البيع العشوائي في تلك الاحياء.

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