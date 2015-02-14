«أمانة الأحساء» تضبط موقعين لعمالة مخالفة تحضر الأغذية للمدارس والمطاعم

تمكنت الفرق الميدانية التابعة لأمانة الأحساء من ضبط عمالة تقوم بتحضير وتخزين المواد الغذائية في مقر إقامتها وتبيع ما تنتجه على المدارس والمطاعم بأسماء وهمية، كما قامت الفرق الميدانية بمداهمة موقع آخر مخالف تقوم العمالة فيه بتجهيز وجبة الشاورما ونقلها إلى المطاعم.

وكشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف وضمن خططها المستمرة لمتابعة مواقع تحضير وتداول المواد الغذائية في غير منافذها، ضبطت عمالة تقوم بتحضير وتخزين المواد الغذائية في مقر إقامتها وبيع ما يتم انتاجه على المدارس والمطاعم بأسماء وهمية تديرها عمالة وافدة.

كما تم كذلك مداهمة موقع آخر مخالف تقوم العمالة فيه بتحضير وطبخ الأغذية وخاصة تجهيز وجبة الشاورما ونقلها إلى المطاعم، عمدت العمالة فيه إلى تحضير الأغذية في منافذ غير مرخصة ووسط بيئة غير صحية، وافتقاد الشهادات الصحية وتدني النظافة العامة والشخصية، مع وجود القوارض والحشرات، وتداول الأغذية ونقلها وتخزينها بطرق غير صحية، إضافةً إلى وجود أغذية مجهولة المصدر وتالفة، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم.

وبين الدكتور المهزوم أنه تم مصادرة وإتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك الأدوات المستخدمة في هذا النشاط المخالف، وتطبيق أقصى العقوبات وفق اللوائح والأنظمة بحق مخالفي الاشتراطات البلدية، لافتاً إلى أن ما تم مصادرته وإتلافه بلغ 3358 كيلوجراماً "3.3 طن" من المواد الغذائية الفاسدة، وقد شمل ذلك 399 كيلوجراما من الخضار، و314 كيلوجراماً لحوماً، و1630 كيلوجراماً طحيناً وخميرة خبز، بالإضافة إلى 1015 كيلوجراماً منتجات مواد غذائية أولية، و1013 كيلوجراماً أدوات تحضير.