«نزاهة» تطالب «البلديات» بمعالجة الطريق الرابط بين أحد رفيدة وقرى الفرعين

الرياض - راشد السكران

قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن مباشرة مهامها لبلاغات المواطنين بشأن تعثر المشاريع وقصور الخدمات، بالوقوف على وضع تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين محافظة أحد رفيدة وقرى الفرعين (طريق الصوح)، بمنطقة عسير، وتبين لها تعثر المشروع، حيث قامت أمانة منطقة عسير بتنفيذ مشروعين على الطريق المذكور. المشروع الأول (ربط مركز الفرعين بالمحافظة) بدأ بتاريخ 07/10/1433ه، وكانت نسبة إنجازه لا تزيد على (80%)، والمشروع الثاني (فتح الطرق الهيكلية لمنطقة عسير المرحلة الأولى) بدأ بتاريخ 23/07/1435ه، وكانت نسبة إنجازه لا تزيد على (8%)، ولوحظ أن المشروع الثاني تمت ترسيته على ذات المؤسسة التي تعثرت في المشروع الأول، وطلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، التحقيق وتحديد المسؤولين عن تأخير تنفيذ المشروع وتطبيق ما يقضي به النظام بحقهم، والعمل على دفع وتيرة العمل بالمشروعين لإنجازهما ووضعهما في خدمة المواطنين.