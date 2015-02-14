تعليم الشرقية للمدارس الأهلية والأجنبية: 28 جمادى الأولى نهاية تسجيل طلبات زيادة الرسوم

أصدرت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تعميماً عاجلاً لملاك ومالكات المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة الشرقية للبنين والبنات يتضمن مهام وآليات وفترات تقديم طلبات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي القادم وذلك بهدف ضبط زيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة. وأوضح د. سامي بن غازي العتيبي مساعد المدير تعليم المنطقة الشرقية للشؤون التعليمية رئيس اللجنة الفرعية لدراسة الرسوم الدراسية أن إدارتنا تعمل وفق ما اشتمل عليه توجيه معالي وزير التعليم د. عزام الدخيّل لجميع إدارات التعليم الذي أكد من خلاله الالتزام بما ورد في توصيات الاجتماع الأول للجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وفق آلية واضحة تلزم ملاك المدارس الأهلية الراغبة بزيادة رسومها تقديم طلباتها إلكترونياً عبر الرابطwww.fef.moe.gov.sa وسيتم بعدها تقديم الطلبات والتأكد من استيفاءها المسوغات. وأشار د.العتيبي أن تسجيل الطلبات لزيادة الرسوم عن طريق المستثمرين والمستثمرات في المدارس الأهلية بدأ من 12 ربيع الثاني الجاري وسوف تستمر حتى 28 جمادى الأولى مشيراً إلى أهمية تحديث البيانات الأساسية في برنامج" نور" المتضمنة بيانات المدرسة وبيانات المالك والجوال والبريد الالكتروني قبل الدخول للبرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية إذ سيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية.

كما أكد العتيبي أن التعميم يشير إلى ضرورة دخول جميع المدارس على الرابط الالكتروني المذكور وتسجيل الرسوم سواء لتثبيتها في حال عدم الرغبة برفع الرسوم أو طلب زيادتها أو إقرارها للمدارس المحدثة وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة مضيفاً أنه لن ينظر في أي طلبات ترفع بعد انتهاء تلك الفترة. كما أشار د. العتيبي إلى ضرورة تحري الدقة أثناء تسجيل البيانات والرسوم تجنباً لأي أخطاء قد تترتب على ذلك وتؤثر على الطلب وأن تتطابق الرسوم المدخلة في البرنامج مع ما جاء في القرارات الصادرة العام الدراسي السابق والمبلغة للمدارس وأن تدون الرسوم الدراسية للعام الدراسي كاملاً وليس فصل دراسي واحد فقط بالإضافة إلى أنه ستتم إعادة أي طلب لم يستكمل وتتحمل المدارس مسؤولية التأخير وما يترتب على ذلك.

الجدير ذكره أن المدارس التي تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الجاري 1435ه/1436ه وصدرت لها قرارات من قبل اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بزيادة رسومها زيادة كلية أو جزئية لن يتم قبول طلباتها لمدة عامين دراسيين. وأضاف إلى أن التنظيم يكفل تحديد فترة استقبال طلبات التظلم لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ 25 جمادى الآخرة إلى 11 رجب ولن ينظر في أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ.