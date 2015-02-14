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ريم بنا ممنوعة من دخول مصر للمرة الثانية!

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ريم بنا ممنوعة من دخول مصر للمرة الثانية! ريم بنا ممنوعة من دخول مصر للمرة الثانية!

السبت 14-02-2015 09:22

منعت السلطات المصرية الفنانة الفلسطينية الملتزمة ريم بنا من دخول أراضيها، عقب رفض منحها تأشيرة دخول إلى ، في الوقت الذي كانت فيه ريم تستعد لإحياء حفل فني هناك.

وكتبت بنا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "مصر ترفض منحي تأشيرة دخول للمرة الثانية .. هل أفهم الآن أنّي ممنوعة من دخول مصر نهائياً؟ وهل هذا سيوقف أغنياتي عن الجريان في أوردة الشباب المصري .. في بيوتهم وفي الشوارع والميادين؟ سأغني لهم عبر السكايب إذن .. ولن يوقف صوتي أحد ولا حتى الموت".

وأضافت بنا "سأظل أحب مصر التي عشقتها في أغاني الشيخ إمام، وأعرف أنّي سأكون قريباً بين أحبّتي هناك .. وسأغني معهم بصوت وقلب واحد .. يسعد صباحكم كُلّكم يا شغّالين".

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سيدتي

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