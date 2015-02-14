طلاق ليلى وزواج عز ومرض نور يشغل الوسط الفني المصري

امتلأ هذا الأسبوع بالعديد من الأحداث الفنية الساخنة لعل أهمها زواج الممثل المصري أحمد عز من فتاة تدعي داليا وهي ابنة أحد رجال الأعمال،في خطوة تعد مثيرة للجدل خاصة وإنها اتخذت في الوقت الذي يوجد فيه قضية أثبات النسب بين عز وبين الممثلة زينة لا تزال عالقة في المحاكم وكان هذا الخبر مادة دسمة للصحف الفنية خاصة وأن الزواج جاء سريا للغاية ولولا تسريبه من مقربين من عز ما كان علم به أحد.

جاءت واقعة طلاق الفنانة ليلى علوي أيضا صادمة للجمهور،واحتلت عناوين المواقع الفنية،خاصة وأن هناك قصة حب كبيرة جمعت بينها وبين رجل الأعمال منصور الجمال،لم يتوقع أحد أن تكون نهايتها الطلاق بعد زواج مستقر دام ثمانية سنوات.

أحتل مرض النجم المصري نور الشريف أيضا مساحة واسعة من اهتمامات الصحافة الفنية،لا سيما أن الحالة تدهورت فجأة واضطر أن يسافر إلى لندن للعلاج،برفقة ابنتيه مي وسارة وطليقته الفنانة بوسي.