ابن جاكي شان إلى الحرية بعد 6 أشهر من السجن

أفرجت الشرطة عن Jaycee Chan ابن الممثل الشهير Jackie Chan بعد أن أمضى عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لإدانته بتهمة تعاطي المخدرات.

وتمّ الإفراج عن Jaycee اليوم الجمعة في 1 فبراير، بعد أن أكمل عقوبته مع الأخذ بالاعتبار المدّة التي أمضاها بالفعل منذ اعتقاله في أغسطس 2014.

وكان اتهام بارتكاب جريمة إيواء آخرين لتعاطي المخدرات قد وُجّه رسمياً إلى الممثل والمغني البالغ من العمر 32 عاماً في ديسمبر، بعد أن أثبتت تحاليل تعاطيه الماريجوانا، في وقت أكّدت الشرطة أنها عثرت على 100 جرام من المخدّرات في منزله.

يُذكر أنّ من المتوقّع أن يعقد Jaycee Chan مؤتمراً صحافياً في بكين يوم السبت.