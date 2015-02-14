أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ابن جاكي شان إلى الحرية بعد 6 أشهر من السجن

Google+ Print

السبت 14-02-2015 11:21

أفرجت الشرطة عن Jaycee Chan ابن الممثل الشهير Jackie Chan بعد أن أمضى عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لإدانته بتهمة تعاطي المخدرات.

وتمّ الإفراج عن Jaycee اليوم الجمعة في 1 فبراير، بعد أن أكمل عقوبته مع الأخذ بالاعتبار المدّة التي أمضاها بالفعل منذ اعتقاله في أغسطس 2014.

وكان اتهام بارتكاب جريمة إيواء آخرين لتعاطي المخدرات قد وُجّه رسمياً إلى الممثل والمغني البالغ من العمر 32 عاماً في ديسمبر، بعد أن أثبتت تحاليل تعاطيه الماريجوانا، في وقت أكّدت الشرطة أنها عثرت على 100 جرام من المخدّرات في منزله.

يُذكر أنّ من المتوقّع أن يعقد Jaycee Chan مؤتمراً صحافياً في بكين يوم السبت.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي