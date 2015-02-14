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«صحوة مصر» : دعم الدولة لقائمة بعينها يحملها أعباء في غنى عنها

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قال رامى جلال، المتحدث الإعلامى باسم «صحوة »، إن تحالفه يرحب بمنافسة أي كيان أو فصيل، وأن الاختيار النهائى سيكون للناخب، لافتا إلى أنه إذا اختار الشعب أن يعيد أحد رموز الأنظمة السابقة إلى المشهد عبر بوابة البرلمان، فإنهم سيتقبلون ذلك لأنه لا أحد يزايد على الشعب ولا على إرادته.

وتابع: «أما عن دعم الدولة لهذه القائمة أو تلك فإن الأمر يرجع لحكمة وحصافة مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الأمور والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في الشأن الانتخابى، وإن كان البعض يحاول الإيحاء بأنه مقرب من إحدى مؤسسات الدولة، فعلى الدولة أن تقف بحزم أمام تلك المحاولات التي تضعفها ولا تقويها وتحملها بأعباء هي في غنى عنها».

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