أخبار عاجلة

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها -
مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

عبد الشافي: أهدي الفوز لجماهير الأهلي السعودي.. ورحم الله «ضحايا الدفاع الجوي»

  • مصر
  • 6
Google+ Print

قال المصري محمد عبدالشافي لاعب الأهلي السعودي لكرة القدم أنه سعيد بتحقيق بطولة كأس ولي العهد السعودي، بعد الفوز على الهلال 2/1 في المباراة النهائية.

وقال عبدالشافي :«شيء رائع أن نفوز بالبطولة واتمنى تحقيق بطولة جديدة مع الفريق».

وأضاف عبدالشافي في تصريحاته لقناة «ام بي سي برو سبورت» أن «اللاعبين كانوا رجالا وتمكنوا من المحافظة على تقدمهم».

وأهدى عبدالشافي الفوز بالبطولة لجماهير الأهلي.

وعن ضحايا مباراة الزمالك وانبي بالدوري المصري قال عبدالشافي :«يجب أن ندعوا لهم بالرحمة».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية