عبد الشافي: أهدي الفوز لجماهير الأهلي السعودي.. ورحم الله «ضحايا الدفاع الجوي»

قال المصري محمد عبدالشافي لاعب الأهلي السعودي لكرة القدم أنه سعيد بتحقيق بطولة كأس ولي العهد السعودي، بعد الفوز على الهلال 2/1 في المباراة النهائية.

وقال عبدالشافي :«شيء رائع أن نفوز بالبطولة واتمنى تحقيق بطولة جديدة مع الفريق».

وأضاف عبدالشافي في تصريحاته لقناة «ام بي سي برو سبورت» أن «اللاعبين كانوا رجالا وتمكنوا من المحافظة على تقدمهم».

وأهدى عبدالشافي الفوز بالبطولة لجماهير الأهلي.

وعن ضحايا مباراة الزمالك وانبي بالدوري المصري قال عبدالشافي :«يجب أن ندعوا لهم بالرحمة».