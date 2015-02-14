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أول مولود مصري باسم «معاذ الكساسبة» تخليدًا لذكراه (صورة)

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تضامنًا مع أسرة الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وتخليدا لبطولته وتضحيته قررت أسرة مصرية إطلاق اسم معاذ الكساسبة على مولودها الجديد، الذي رزقت به، الجمعة.

وقال حسن عبدالله النخلاوي، والد الكساسبة المصري لـ«العربية.نت» إن قرار إطلاق اسم معاذ الكساسبة على مولوده الجديد جاء بإجماع الآراء داخل أسرته وعائلته وعائلة زوجته بمدنية العريش، وذلك اعتزازا وفخرا بما قدمه الطيار الراحل من تضحيات في الدفاع عن وطنه وأمته ودينه وكنوع من العرفان ورد الجميل لأسرته وبطولاته، التي قدم خلالها روحه للوطن وشهيدا للأمة.

وأكد أن مصلحة السجل المدني في ترفض إطلاق الأسماء المركبة على المواليد الجدد، ولذلك سجله في شهادة الميلاد باسم معاذ لكن أطلقوا عليه اللقب معاذ الكساسبة وأصبحوا ينادونه في الشارع الذي يقيم فيه بمدينة العريش شمال سيناء بـ«أبومعاذ الكساسبة».

صورة الطفل «معاذ الكساسبة»

وقال إنه اتخذ قرار إطلاق الاسم على ابنه بعد ما شاهد حرق الطيار مباشرة، حيث كانت الأسرة مجتمعة، وفور انتهاء بث الفيديو البشع وتأثرنا جميعا بحالة البطل الراحل قررنا تخليد ذكراه وإطلاق اسمه على مولودنا الجديد، الذي كانت والدته تستعد لولادته.

وأضاف أنه لا يمت بصلة قرابة لعائلة الكساسبة، بل إنه مصري أبا عن جد ولكنه عربي تألم لما حدث وكان يريد الاتصال بعائلة الكساسبة لتعزيتها ومواساتها وفشل في الوصول إليها، ورأى أن إطلاق اسم الراحل البطل على أسماء المواليد الجدد يخفف عن أسرة الكساسبة ويواسيها، ويقدم لها رسالة مفادها أن الشعوب العربية متضامنة معها وتقف مؤازرة ومساندة ومخلدة لذكرى ابنهم البطل، ولا تنسي شهداءها أبدا.

حسن النخلاوي والد الطفل «معاذ الكساسبة»

سمير النخلاوي وهو قيادي بحزب التجمع اليساري في شمال سيناء وأحد نشطاء ثورة 25 يناير يتمنى أن يصبح ابنه الكساسبة الصغير طيارا في الجيش المصري، ليواصل ما قدمه البطل الأردني من بطولات ويساهم في حماية وطنه وأمته وأوطاننا العربية، وقال لو كنت مسؤولا لأطلقت اسم الطيار الراحل على عدد من الميادين والشوارع والمنشآت العامة في مصر، فهو يستحق بعد أن أصبح بطلا شعبيا قدم الفخر والعزة والشموخ لكل العرب.

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